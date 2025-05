Dorval torna nel mirino: era stato già accostato al Napoli

vedi letture

La stagione del Bari ha regalato ben poche gioie e molte delusioni ai tifosi biancorossi. Il nono posto e la conseguente estromissione dai play-off ha scatenato la frustrazione dei tifosi e in queste ore sta portando a profonde riflessioni in società. Innanzitutto potrebbe lasciare mister Longo, mai capace di imprimere una svolta, ma gli interrogativi s'affollano anche sul mercato.

In particolar modo è sulla bocca di tanti il nome di Mehdi Dorval, che si traduce effettivamente in una delle poche note liete di cui parlavamo sopra. L'esterno classe 2001 del resto si è dimostrato come uno dei più continui in un'annata altalenante, riuscendo anche a segnare 4 gol e sfornare 4 assist in Serie B. Il Sassuolo stesso sarebbe sulle tracce del giocatore, ma la concorrenza si preannuncia agguerrita. Anche Empoli e Lazio ci starebbero facendo un pensiero, mentre dall'estero si parla anche di un interesse da parte dell'Ajax. Infine non c'è da dimenticare il Napoli che, essendo gestito dalla stessa famiglia, avrebbe un canale preferenziale. Lo si legge su Tmw.