Ag. Cheddira: "Torna al Napoli! Ci aspettavamo di più dal prestito all'Espanyol..."

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Bruno Di Napoli, agente di Walid Cheddira, attaccante di proprietà del Napoli, reduce dal prestito all'Espanyol: “Confermare Conte è importantissimo, credo sia stata la scelta migliore. Inoltre, vincere a Napoli per 2 anni di fila sarebbe un traguardo storico, non ci è riuscito mai nessuno finora. Conte ha creato un’atmosfera ed un gruppo unico.

Cheddira torna a Napoli dopo il prestito, poi vedremo con la società cosa fare. Capiremo insieme il percorso da fare. Ci aspettavamo di più, ma nel girone di ritorno soprattutto ha avuto poco spazio. Quando chiamato in causa ha fatto bene, ma forse è stato valorizzato poco anche perchè era in prestito. L’esperienza però è stata formativa, torna sicuramente arricchito dal punto di vista tecnico e di esperienza. Ci auguriamo che nella prossima stagione possa recuperare. Ad oggi il Napoli ha alzato ancora di più l’asticella per cui non so se Cheddira possa far parte della rosa, ma Conte lo conosce e questo è un vantaggio. Noi siamo a disposizione, magari il prossimo anno con più competizioni può essere utile al Napoli.

Cheddira ha dimostrato di poter giocare in serie A e l’anno scorso non vi nascondo che le squadre della parte destra della classifica lo volevano tutte. Abbiamo deciso di fare questa esperienza all’estero, ma adesso vogliamo restare in Italia. Cheddira è uno che quando sente la fiducia si esprime al meglio”.