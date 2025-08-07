Ultim'ora Assalto a Kevin? KK: se parte Raspadori tutto su di lui! Già contattato lo Shakhtar

vedi letture

Un altro esterno offensivo con l'incasso dell'eventuale cessione di Giacomo Raspadori. E uno dei nomi attenzionati dal Napoli è quello di Kevin dello Shakhtar Donetsk. A rivelarlo è Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal':

"Raspadori potrebbe andare all'Atletico Madrid, le parti sono in contatto. E se dovesse partire poi si potrebbe fare un altro colpo in attacco e il Napoli darebbe l'assalto a Kevin, brasiliano dello Shakhtar, che però ha già rifiutato due offerte da 40 milioni. Il Napoli ha fatto richiesta allo Shakhtar per Kevin, per avere i parametri economici di una eventuale operazione".