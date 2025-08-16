Ultim'ora Asse Napoli-Udinese, è fatta per Cheddira e sorpasso al Bologna su Zanoli

E' fatta per il passaggio di Walid Cheddira all'Udinese. Secondo quanto riferito da Sky Sport l'operazione s'è conclusa: Napoli e Udinese hanno definito gli ultimi dettagli visto che il giocatore ha voluto fortemente il club friulano. C'era anche la Cremonese, con un'offerta più alta, ma la priorità dell'ex Bari è il passaggio ai friulani.

L'asse con l'Udinese però non finisce qui. I friulani stanno avanzando anche per Alessandro Zanoli che sembrava ad un passo dal Bologna. I discorsi sono stati positivi e l'Udinese crede a questo punto di aver superato i rossoblù nella corsa al giocatore. Ovviamente il Napoli per quel ruolo attende molto fiducioso di formalizzare l'arrivo di Juanlu Sanchez.