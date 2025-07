Atalanta a caccia di un attaccante, da Bergamo: Raspadori complicato, due le alternative

Settimana calda in casa Atalanta, dove si decide il futuro dell’attacco. Al centro dell’attenzione c’è soprattutto la situazione di Lookman: l’Inter, dopo aver presentato un’offerta da 40 milioni, è pronta a salire fino a 45, ma i bergamaschi restano fermi a una richiesta di 50. Il presidente nerazzurro Marotta ha confermato l’interesse e i contatti con la dirigenza dell’Atalanta, ribadendo che entro pochi giorni si arriverà a una decisione definitiva. La trattativa potrebbe sfumare se non ci sarà un rilancio: nel frattempo, Lookman è vicino al rientro dall’infortunio e dovrà decidere se partire con la squadra per l’amichevole contro il Lipsia.

In caso di addio, l’Atalanta ha già iniziato a valutare diverse alternative: tra i profili osservati ci sono Rowe del Marsiglia, Moreira dello Strasburgo e Arokodare del Genk, autore di 23 reti nell’ultima stagione. Intanto, il giovane Sulemana si è messo in luce nell’amichevole di Clusone: velocità e personalità che ricordano il primo Lookman. Sul fronte centravanti, complicato arrivare a Raspadori o Mikautadze, più accessibile invece Beto dell’Everton o il giovane Daghim del Salisburgo. Qualunque sia il nome, comunque, i nerazzurri rinforzeranno il proprio attacco con almeno due nuovi innesti. Lo riferisce questa mattina tra le proprie pagine il Corriere di Bergamo.