Atalanta, Raspadori obiettivo principale: Conte fa muro, non vuole rinforzare una rivale

L'Atalanta fa i conti con l'infortunio di Ademola Lookman nella preparazione della partita di Champions League sul campo del Barcellona. L’infortunio del nigeriano potrebbe avere riflessi sul mercato e spingere la Dea a muoversi per un sostituto.

L'obiettivo principale dei nerazzurri, stando a quanto rigoriste su X il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, è Giacomo Raspadori. L’attaccante vuole lasciare il Napoli per giocare di più, ma Antonio Conte non vorrebbe rinforzare una concorrente diretta.

