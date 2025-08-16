Aumenta la concorrenza per Elmas: spunta un club di Premier League

C'è la fila per Eljif Elmas. Non solo il Napoli, che pensa al grande ritorno, o il Torino, che lo rivorrebbe per la trequarti. Secondo quanto raccolto da TMW, c'è stato un sondaggio importante da parte del West Ham per il giocatore che può lasciare il Lipsia nei prossimi giorni davanti a un'offerta congrua. È il primo nome sul taccuino degli Hammers: ha detto no a un'offerta del Besiktas da 5 milioni di euro all'anno, vuole Serie A o Premier League.

Il classe '99 ha un contratto valido fino al 30 giugno 2028 con i tedeschi, dunque per altri 3 anni e vanta 189 presenze e 19 gol con il Napoli, 47 gettoni e 4 reti con il Fenerbahce, 46 apparizioni e 8 centri con il Rabotnicki, 22 incontri con il Lipsia e 13 partite e 4 gol con il Torino. Con la Macedonia del Nord invece è sceso in campo 69 volte, segnando 13 reti. Nel suo palmares ci sono una Serie A e una Coppa Italia.