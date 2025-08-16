Avanti per Diouf! Rai: ecco perché il Napoli si è allontanato da Miretti e Musah

Paolo Paganini, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "I due obiettivi che il Napoli ha portato finora per il centrocampo sono Miretti, che però si è infortunato, e Musah, per il quale c'è anche la Premier League e quindi il Milan alza il prezzo. Per questo il Napoli è andato su Diouf. So che Manna lo seguiva da un po' di tempo.

Cheddira-Zanoli? L'Udinese si sta muovendo molto, sta cercando anche Baldanzi. Su Cheddira ok l'Udinese, ma Zanoli ha mercato anche da Bologna, so che piace molto a Italiano".