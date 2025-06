Avanza Lucca! Cds: costa la metà di Nunez ed è in ascesa

Darwin Nunez è il grande sogno dell'attacco del Napoli ma costa tanto, troppo. Tra cartellino e ingaggio la spesa sarebbe super. Il Napoli ci sta provando pur sapendo che sarà difficile. Si vedrà. Intanto in alternativa resta valida la pista che porta a Lorenzo Lucca dell'Udinese. Un giocatore di qualità e in crescita, in ascesa, autore di 12 gol nell'ultimo campionato. E' un anno più giovane di Nunez e costa la metà. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"Non è troppo distante Udine, la città del club che detiene la proprietà del cartellino di Lorenzo Lucca, l’altro nome che il Napoli ha sempre tenuto in caldo per l’attacco. Un piano alternativo di lusso alla pista Nuñez, un obiettivo nato una stagione fa che a 24 anni, dopo un altro campionato da protagonista della sua squadra in Serie A, e con 12 gol in carnet, rappresenterebbe un investimento meno oneroso ma in prospettiva decisamente interessante. Valutazione: una trentina di milioni di euro, cioè la metà rispetto a Darwin; quota ingaggio neanche paragonabile a quella del collega uruguayano".