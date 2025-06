Ultim'ora Rafa Marin-Villarreal, arriva l'ok del Real: la data dell'annuncio

Rafa Marin si prepara a salutare il Napoli in prestito con diritto di riscatto. Il difensore centrale spagnolo, infatti, ha raggiunto un accordo totale sui termini contrattuali con il Villarreal in Liga. Lo riporta Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, sul suo sito ufficiale, con tutti i dettagli dell'operazione ormai in dirittura. "Le parti avevano già negoziato un trasferimento nel mercato di gennaio, ma – nonostante l’accordo fosse praticamente raggiunto – l’affare non si è concluso per la mancanza di un sostituto in casa Napoli.

Ora Marin è pronto a tornare in Spagna: Napoli e Villarreal hanno trovato un accordo per un prestito oneroso per cifre poco superiori al milione di euro, con diritto di riscatto intorno ai 15. Il Villarreal spera di accogliere Rafa Marin in città all’inizio della prossima settimana: resta da completare solo l’ultimo passaggio burocratico da parte del Napoli nei confronti del club spagnolo. Il Real Madrid dispone di una opzione di recompra (a cifre alte) su Rafa Marin per gli anni 2026 e 2027 e ha già dato l’ok al prestito del difensore in direzione Villarreal: qualora la mossa dovesse funzionare, i Blancos valuteranno nuovamente la situazione il prossimo anno".