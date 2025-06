Ngonge, c'è la fila: ci pensa un altro club di Serie A

Genoa, resta molto in dubbio la situazione di Junior Messias. Il numero 10 andrà in scadenza fra poco più di tre giorni e per il momento non c'è ancora un'intesa sul rinnovo. Per questo motivo il club si starebbe guardando intorno con alcuni nomi che potrebbero fare al caso dei rossoblù. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, uno dei profili che sarebbero monitorati sarebbe Cyril Ngonge, giocatore di proprietà del Napoli e che nella prossima finestra di trattative potrebbe anche essere ceduto.

Sul calciatore belga ex Verona la concorrenza sarebbe comunque alta, ci sarebbe anche il Torino sulle sue tracce. Nella stagione che ha portato il quarto scudetto a Napoli, Ngonge ha disputato soltanto 18 partite in campionato per un totale di 202 minuti. In Coppa Italia invece sono tre le partite giocate con due reti realizzate. Sul giocatore, che andrà via, anche Lazio e Monaco.