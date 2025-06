Osimhen, offerta shock: dall'Arabia sono convinti che alla fine accetterà

Futuro in bilico. Victor Osimhen ancora riflette, il Napoli si augura che la decisione arrivi quanto prima. De Laurentiis aspetta. I 75 milioni della clausola Osimhen sono fondamentali per sbloccare il mercato in entrata e per programmare gli altri acquisti dopo gli arrivi di De Bruyne e Marianucci. Il centravanti, però, non ha ancora sciolto le riserve. Poteva trasferirsi all’Al-Hilal già prima del Mondiale per Club. Aveva ricevuto un’offerta super, 40 milioni a stagione. La proposta è ancora valida. Lui non voleva partecipare al Mondiale per Club. Ma ora tutto può cambiare, almeno in teoria. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola coi dettagli dell'operazione.

"Per lui è pronto un triennale con opzione per un’altra stagione per un totale di 160 milioni di euro netti. Osi aveva declinato l’offerta per non partecipare al Mondiale per Club e godersi le vacanze. Cosa accadrà nei prossimi giorni? Un’occasione simile è irrinunciabile. Osi ci sta pensando. Dalla Saudi Pro League sono convinti che alla fine il sì arriverà. Osi però vorrebbe restare in Europa, ma sa bene che cifre del genere potrà guadagnarle solo in Arabia". Su Osi resiste anche il pressing del Galatasaray che ha offerto al giocatore 16 milioni a stagione: è l'offerta più alta dall'Europa.