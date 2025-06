Musah, il Milan ora aspetta altre offerte: per Allegri è sul mercato

Yunus Musah è stato molto vicino al Napoli, poi la richiesta elevata del Milan e, soprattutto, la conferma di Anguissa hanno convinto il Napoli a mettere in stand-by l'affare. Adesso però il Milan ha esigenza di fare cassa ma per il centrocampista non sono arrivate offerte concrete. Secondo quanto riferisce Tuttosport oggi in edicola, per Yunus Musah i rossoneri attendono la Premier League, con il West Ham che potrebbe rifarsi sotto .

Il club inglese aveva già tentato di inserirsi nelle crepe delle discussioni fra Milan e Napoli delle scorse settimane. Discussioni come detto poi arenatesi a causa della permanenza in azzurro di Anguissa. Poi oltre a Musah, in uscita per i rossoneri ci sono Yacine Adli e Ismael Bennacer. In questo caso il quotidiano fa notare come la palla sia soprattutto nel campo dei rispettivi procuratori che dovranno cercare una soluzione per i loro assistiti, finiti ai margini del progetto tattico del nuovo Milan di Massimiliano Allegri e del ds Igli Tare