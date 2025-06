Avellino, non solo Ambrosino: chiesto un altro talento al Napoli

L’Avellino guarda in casa Napoli per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Secondo quanto raccolto da Tmw, il club irpino ha infatti chiesto agli azzurri il giovane centrale difensivo Nosa Edward Obaretin. Classe 2003, il romagnolo è reduce dalla stagione in prestito al Bari, sempre nel campionato di Serie B. 25 le partite giocate in cadetteria, nell'ultima stagione, con la maglia dei biancorossi.

Di recente aveva parlato del suo futuro, a Stile TV, l’agente Lorenzo Lazzari: “I rapporti col Napoli sono buonissimi, ci incontreremo per definire il futuro del ragazzo che è giovane, ma si è già messo in mostra. Ha richiamato l’attenzione di diversi club italiani e stranieri per cui con grande calma decideremo il meglio”.