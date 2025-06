Repubblica: "Nuovo Napoli, pressing alto e palleggio", e svela i prossimi colpi

"Il pressing alto e il palleggio sono destinati a diventare i marchi di fabbrica del nuovo Napoli, che sul mercato si sta attrezzando proprio per essere più spregiudicato e di conseguenza spettacolare". Lo si legge Repubblica oggi in edicola che dunque anticipa quelle che saranno le caratteristiche del Napoli del futuro dopo il mercato.

"Non è un caso che il direttore sportivo Giovanni Manna, ritornato dalla sua missione in Spagna, si stia dando da fare in primis per rinforzare l'attacco: con i nomi caldi Darwin Nunez, Lucca, Chiesa e Lang. In lista per i prossimi giorni anche il rinnovo di Meret, il rilancio per il difensore Juanlu. Con De Bruyne si cambia spartito. Conte ha bisogno di maggiore qualità".