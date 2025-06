Lookman, il Napoli vuole regalarlo a Conte: la cifra che serve per chiudere

"Capitolo Lookman. Il Napoli vorrebbe regalarlo a Conte, con un'offerta da 45 milioni all'Atalanta l'affare può andare in porto". Lo si legge sul quotidiano Repubblica oggi in edicola. L'esterno dell'Atalanta è una delle idee del club per rinforzare l'attacco. Un nome, uno dei tanti, per l'esterno. L'elenco è folto e comprende anche Lang, Ndoye, Chiesa.

Tornando a Lookman, si tratta di un giocatore di grande valore - prossimo ai 28 anni - che unisce qualità tecniche, dribbling a gol: tante le sue reti in Italia da quando è a Bergamo. Il Napoli ci pensa consapevole delle difficoltà e della concorrenza. Su di lui ad esempio c'è anche l'Atletico Madrid.