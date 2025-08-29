Ultim'ora Azpilicueta va al Siviglia, si riapre l'affare Juanlu per il Napoli?

Cesar Azpilicueta va al Siviglia. Affare a parametro zero per il terzino destro ex Atletico Madrid, anni 36, pronto a sostenere le visite mediche. Lo riporta Fabrizio Romano su X. Il Siviglia a destra ha Juanlu Sanchez che è stato trattato per diverse settimane dal Napoli. L'arrivo di Azpilicueta potrebbe essere indizio di un ritorno sull'esterno spagnolo per gli azzurri? Al momento a destra Zanoli è ad un passo dall'Udinese mentre Mazzocchi dovrebbe restare come vice Di Lorenzo. Ma dato che il mercato chiude lunedì tutto può ancora accadere e Juanlu alla fine non è mai uscito dai radar del club azzurro.

Juanlu piace per qualità ma anche perché essendo un 2003, dunque Under, non occuperebbe posto nella lista del campionato. Manna a inizio mercato era già stato in Spagna per parlare con il ds del Siviglia e con gli agenti del calciatore, chiaro indizio della volontà di procedere e chiudere. Affare poi infinito ma ora a quanto pare in via di definizione. Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva.