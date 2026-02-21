Occhi in Germania: anche il Napoli sul talentino 2007 Onyeka del Leverkusen
Francis Onyeka, talento classe 2007 prodotto della rinomata Bayer Leverkusen Akademie, sta attirando l’attenzione di numerosi top club europei. Il giovane centrocampista ha impressionato durante il prestito al Bochum. Per Onyeka - riferisce l’esperto di mercato Ekrem Konur - si profila un’estate cruciale: potrebbe trasferirsi in un club di primissimo piano europeo o tornare al Leverkusen, pronto a entrare stabilmente nella prima squadra.
Il Bayer lo considera un futuro pilastro della squadra, ma è disposto a valutare offerte nell’ordine dei 25-30 milioni di euro. C’è già grande interesse attorno a lui: in Germania lo seguono Eintracht Francoforte e RB Lipsia, così come club di Premier League come il Bournemouth, ma anche Benfica e Napoli. Il Bochum, dal canto suo, vorrebbe prolungare il prestito per un’altra stagione, ma il rapido progresso del centrocampista rende tutto più complesso. Il Napoli, in particolare, monitora Onyeka con attenzione, valutando la possibilità di inserirlo nel proprio progetto futuro come rinforzo a centrocampo.
