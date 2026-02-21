Alisson-Lang, destini incrociati: il riscatto passa dalla cessione dell’olandese
La stagione per ora non è stata delle migliori (nonostante la vittoria in Supercoppa contro il Bologna) ma il Napoli vuole terminarla nel migliore dei modi e per questo serve necessariamente il piazzamento in Champions League. Da questo dipenderanno le strategie future che hanno come obiettivo quello di andare ad investire possibilmente su giovani di prospettiva, insomma under 23.
Lo scrive nel suo editoriale il direttore di Tmw, Niccolò Ceccarini, facendo il punto sulle strategie del club azzurro: “Chi sta davvero impressionando è Alisson Santos, che è arrivato proprio sul gong della sessione invernale dallo Sporting Lisbona. Un’operazione con la formula del prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto a 15. Il suo impatto è stato estremamente positivo e se dovesse continuare così il Napoli potrebbe definire l’operazione con la società portoghese. Tenendo presente che questo affare ha buone chances di essere finanziato dal riscatto di Lang da parte del Galatasaray”.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Atalanta
|Napoli
