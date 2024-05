Bargiggia: "Conte non lo vuole più nessuno, anche ADL è spaventato"

Il giornalista Paolo Bargiggia ha aggiornato la situazione relativa alle panchine in vista della prossima estate

Il giornalista Paolo Bargiggia ha aggiornato la situazione relativa alle panchine in vista della prossima estate: "Allenatore Milan? Tra i nomi anche Fonseca, ma non come primissima scelta. Conte non lo vuole nessuno con questi 4 addii negli ultimi club in cui è andato. Sono tutti spaventati. Anche De Laurentiis secondo me si sta tirando indietro".