Barido-Napoli, cifre e retroscena Manna: così ha 'soffiato' alla Juve il nuovo Yildiz

Non solo Elmas e Hojlund. Ieri il Napoli ha definito anche l'arrivo di Francesco Barido, talento di 17 anni cresciuto nel Boca e nato ad Adrogué, 25 chilometri a Sud di Buenos Aires. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, il calciatore ha rifiutato il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 con la Juventus e ha scelto di riunirsi con Manna.

"Sì: fu il ds a portarlo a Torino a gennaio 2024 con il suo agente Marco Sommella e il numero 10 della Sub 17 argentina, mancino naturale dal dribbling fulminante che fa gol e assist e regala suggestioni, ha voluto soltanto il Napoli di Maradona, onorando una specie di patto d’onore con il suo mentore. Operazione da 700-800mila euro: importante tecnicamente in ottica futura e stuzzicante perché conclusa con gli storici rivali sportivi della Juve. Dove Barido era considerato il nuovo Yildiz", si legge.