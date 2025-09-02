Clamoroso ds Siviglia: "Mai trattato col Napoli per Juanlu Sanchez"

"Non abbiamo mai negoziato con il Napoli e non c’è stata alcuna offerta del Napoli per Juanlu Sánchez", così Antonio Cordon, direttore sportivo del Siviglia, ha spiazzato tutti in conferenza stampa. "Rispondo per più situazioni. Sono arrivate offerte per giocatori al club, diverse. Dal Napoli non c’è stata alcuna offerta ufficiale - ha proseguito Cordon - molti rumors, logoranti possibilità, ma in nessun momento il Siviglia ha negoziato con il Napoli. Non è mai arrivata alcuna offerta. Sì, ci sono state altre dal mercato inglese, ma ci sono giocatori che ritengono che non sia il progetto giusto, né il posto adatto, che amano la loro città e vogliono lottare per il loro club, e decidono così, nonostante al club avrebbe fatto comodo. Bisogna rispettare le persone e i giocatori. Con il Napoli non abbiamo mai negoziato nulla".

Sin dal mese di giugno gli esperti di calciomercato hanno raccontato dell'interesse degli azzurri per Juanlu Sanchez e di presunti colloqui continui con il club andaluso, con il quale però non si sarebbe mai raggiunto un accordo. Lo stesso ds del Napoli Giovanni Manna era stato a Siviglia presumibilmente proprio per il laterale spagnolo. Ciononostante, a mercato chiuso il direttore sportivo del Siviglia, Antonio Cordon, ha rilasciato queste dichiarazioni che stanno dividendo l'opinione pubblica.

