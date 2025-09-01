Ufficiale Ci aveva pensato il Napoli, ora va in Premier: Arokodare lascia il Genk

Tolu Arokodare è un giocatore del Wolverhampton Wanderers. L'attaccante nigeriano, capocannoniere dell'ultimo campionato belga col Genk, era nel mirino di alcuni club italiani come Milan e Napoli. 24 anni, Arokodare ha firmato un contratto quadriennale con opzione per un'ulteriore stagione.