Hojlund-Napoli, dettagli dell'accordo: verrà acquistato solo in un caso
Ulteriori dettagli sull'arrivo di Rasmus Hojlund al Napoli. "La trattativa per Rasmus Hojlund è stata complessa: il centravanti danese arriva in prestito oneroso a 5 milioni più diritto di riscatto a 44 milioni di euro che di fatto è un obbligo perché legato solo alla qualificazione alla prossima Champions League. L’ingaggio è di circa 5 milioni di euro nel contratto quinquennale più un’opzione per un’altra stagione".
Hojlund, 22 anni, è esploso all'Atalanta due anni fa con nove gol e poi è andato allo United dove ha segnato 14 gol in campionato in due anni. Si tratta di un centravanti rapido, veloce, che vede la porta e che ha ancora ampi margini di crescita data l'età. Allo United non ha fatto malissimo ma dopo l'arrivo di Sesko per lui a Old Trafford c'era poco spazio.
