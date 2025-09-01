Primavera Napoli, maxi-operazione in entrata: presi 3 giocatori dall'Ascoli

Il Napoli è stato protagonista di questa sessione estiva di calciomercato, chiudendo ben nove colpi in entrata di cui due proprio nel Deadline Day. Non solo la prima squadra, gli azzurri hanno effettuato diversi movimenti anche per le giovanili, con la rosa che aveva bisogno di sostanziali modifiche e rinforzi per affrontare la Primavera 1 da neopromossi.

Dopo tutti i colpi di questi due mesi, nell'ultimo giorno di mercato gli azzurri hanno piazzato altri tre acquisti dall'Ascoli per la Primavera, complice forse la brutta partenza con due sconfitte nelle prime due giornate. Si tratta di Andrea Caucci, difensore centrale classe 2007, Luca Lo Scalzo, centrocampista classe 2007, e Kevin Gorica, seconda punta classe 2006. A riportarlo è Ciro Troise, giornalista del Corriere della Sera, che sul suo profilo X scrive: "Il Napoli ha fatto anche la spesa ad Ascoli per la Primavera: arrivano il difensore centrale classe 2007 Caucci, il centrocampista classe 2007 Lo Scalzo e l'attaccante 2006 Gorica in prestito con diritto di riscatto".