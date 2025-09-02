Calciomercato Napoli, Venerato: "Voto 8,5 e Manna bravo anche a vendere! ADL blindi Conte..."

"Il voto più alto del mercato va al Napoli. Sarebbe piaciuto a Federico Fellini perché è da 8.5. Un voto che potrebbe mutare nel corso della stagione e strettamente legato alla crescita o meno di Lucca, Lang e Gutierrez". Lo ha detto a Rainews24 il giornalista esperto di mercato Ciro Venerato con il suo giudizio sulle operazioni degli azzurri. "Certezze a mio avviso le elargirà il danese Hojlund destinato a fare la differenza nel nostro campionato. Ha avuto un primo grande maestro in Gian Piero Gasperini e ora scoprirà le lezioni tattiche di Conte e grazie a lui spiccherà il volo. Kevin De Bruyne è un fuoriclasse assoluto. E sono certo che il ritorno di Elmas potrà essere decisivo in chiave scudetto. Sa ricoprire più ruoli. È un jolly dì lotta e di governo. Anche in difesa il club azzurro ha fatto la differenza.

Beukema e Marianucci sono presente e futuro al centro di una terza linea ad elevato tasso tecnico. Un 10 meritato al giovane ma saggio ds Manna: non solo ha saputo comprare proponendo a Conte giocatori validi ma è stato abile nel saper vendere. Ha saputo gestire con freddezza e lungimiranza trattative difficili senza mai farsi prendere per il collo. Ha speso ciò che voleva e venduto alle sue condizioni. Esemplare in tal senso la trattativa con l Atletico Madrid per Raspadori. Un altro 10 come lo scorso anno va a mister Conte. Senza di lui il Napoli non avrebbe mai vinto lo scudetto. Trasmette valori e mentalità vincente. Vive la sconfitta come una tragedia personale perché sa solo vincere. La sua riconferma è stato per distacco il miglior colpo di mercato di tutta la sessione estiva. Sposta gli equilibri il feroce salentino. De Laurentiis si prepari a blindarlo a fine stagione ad un anno dalla scadenza. Resta lui la prima pietra più importante per garantire nuovi successi ai tifosi".