Hasa va alla Carrarese in prestito, il Napoli lo saluta: "In bocca al lupo Luis!".

Hasa va alla Carrarese in prestito, il Napoli lo saluta: "In bocca al lupo Luis!".
di Davide Baratto

Dopo l'intero precampionato trascorso agli ordini di Antonio Conte, con diverse presenze nelle amichevoli, Luis Hasa lascia gli azzurri alla ricerca di maggiore minutaggio e quindi di una continuità tecnica. L'ex Juventus riparte dalla Serie B: vivrà la stagione con la maglia della Carrarese. A confermare il trasferimento a titolo temporaneo è la SSC Napoli, che con un comunicato stampa sui propri canali ufficiali saluta il centrocampista classe 2004: "La SSC Napoli comunica di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Luis Hasa alla Carrarese Calcio 1908 con la formula del prestito. In bocca al lupo, Luis!".