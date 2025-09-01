Ufficiale
Hasa va alla Carrarese in prestito, il Napoli lo saluta: "In bocca al lupo Luis!".
TuttoNapoli.net
Dopo l'intero precampionato trascorso agli ordini di Antonio Conte, con diverse presenze nelle amichevoli, Luis Hasa lascia gli azzurri alla ricerca di maggiore minutaggio e quindi di una continuità tecnica. L'ex Juventus riparte dalla Serie B: vivrà la stagione con la maglia della Carrarese. A confermare il trasferimento a titolo temporaneo è la SSC Napoli, che con un comunicato stampa sui propri canali ufficiali saluta il centrocampista classe 2004: "La SSC Napoli comunica di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Luis Hasa alla Carrarese Calcio 1908 con la formula del prestito. In bocca al lupo, Luis!".
