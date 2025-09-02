Mercato super, monte ingaggi ora pari a 160mln: +35%, chi guadagna di più

Alla chiusura del mercato, La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, oltre a ricordare tutti i colpi, fa sapere che ora il monte ingaggi del club è salito a 160 milioni lordi ed è cresciuto del 35% prendendo in considerazione gli stipendi non solo del parco giocatori ma anche dello staff tecnico. Dunque un aumento considerevole del costo lavoro per il Napoli che ora sogna in grande con una super campagna di rafforzamento per sedersi al tavolo delle big. Gli ingaggi più elevati? De Bruyne 5,5 milioni, a seguire Hojlund con 5 milioni, ma prima di loro c'è Lukaku a 6 milioni, poi McTominay a 3 circa.