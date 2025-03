Beffa Saint-Maximin: a un passo dal Napoli e ora non gioca più

Il Napoli è stato a un passo da Allan Saint-Maximin in inverno. Dopo l'addio di Kvaratskhelia e i tentativi per Garnacho e Adeyemi, il francese era diventato il primo obiettivo, ma con un periodo di tempo limitato che non ha portato alla conclusione dell'affare. L'Al Ahli chiedeva troppo per il giocatore, in prestito al Fenerbahce per questa stagione e autore di tre gol e tre assist.

L'ala, dalla fine del mercato invernale in poi, non è più scesa in campo con Mourinho, come ricorda Tmw, fra problemi fisici a un ginocchio e scelte tecniche che lo hanno tolto dai titolari del Fenerbahce. Oggi Allan Saint-Maximin compie 28 anni.