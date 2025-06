Bellanova è l'ultima idea di Manna a destra: la strategia per l'estate

Alternativa di valore ed esperienza a destra dove agisce Giovanni Di Lorenzo, lo stakanovista del Napoli e di Conte. Un altro esterno co-titolare per il futuro. Il nome nuovo è quello di Raoul Bellanova dell'Atalanta. Anni 25. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. "Nel listone delle idee – che poi magari possono trasformarsi in trattative – ci è finito, chiaramente, Raoul Bellanova.

Al mercato va così, anche un sospiro diventa una notizia, e nessuno negherà che l’esterno dell’Atalanta goda di gradimento a Castel Volturno e dintorni, che possa giocare a tre o a quattro o a cinque, che abbia spinta, piede, fisicità (un metro e ottantotto) e pure una discreta esperienza internazionale, accumulata con Gasperini".