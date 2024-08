Ufficiale Benfica in campo: assente David Neres, non è tra i convocati

David Neres sarà un nuovo giocatore del Napoli, il brasiliano sosterrà le visite mediche nella giornata di lunedì. Arrivano conferme anche dal Portogallo, infatti il Benfica non ha neanche convocato l'attaccante brasiliano per la gara di campionato contro Casa Pia.

I dettagli della trattativa.

Una volta ricevuto un altro no dal Chelsea per Lukaku, il Napoli s'è mosso per dare subito a Conte un altro giocatore offensivo in attesa della staffetta tra il belga ed Osimhen. Così nella giornata di ieri il club azzurro ha definito l'arrivo del brasiliano dal Benfica a cui andranno 28mln di euro, bonus inclusi. Neres sosterrà le visite mediche nella mattinata di lunedì.