Beukema convocato dal Bologna? Ma potrebbe subito fare le valigie

Sam Beukema è stato regolarmente inserito in lista nonostante sia ad un passo dal Napoli. La trattativa è alle battute finali, base d’intesa di 32 milioni tra parte fissa e bonus, i contatti tra le due società sono andati avanti anche nelle ultime ore in attesa della definitiva fumata bianca. Non appena arriverà, il difensore potrà raggiungere un altro ritiro, quello del Napoli, direzione Castel Volturno: l’appuntamento è per martedì. Domani sera, invece, è fissato per le 17.30 il primo allenamento agli ordini di Italiano.

Che sa bene della volontà del giocatore di unirsi al Napoli. Il papà-agente spinge da tempo col club per la cessione. Se la trattativa dovesse prolungarsi fino all’inizio della prossima settimana, Beukema comincerà ad allenarsi regolarmente con i suoi compagni in attesa di novità. Nelle idee del Napoli resiste la speranza di fissare per lui e Noa Lang le visite lunedì. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Il Napoli ha sempre messo Sam Beukema in cima alle proprie idee per la difesa. Anni 26, da due anni in Italia, l'olandese è cresciuto tanto ed è diventato in poco tempo leader del Bologna, con cui ha disputato anche la Champions League. Ottime stagioni sia con Thiago Motta che con Italiano. Rendimento costante. Qualità indiscusse. Ore decisive per il suo arrivo. Il Napoli non ha mai avuto dubbi, Beukema in pole, è lui la prima scelta del club e ora ci siamo, o quasi. Manca davvero poco alla fumata bianca.