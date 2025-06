Beukema, il Bologna non si schioda dalla sua richiesta a causa di una clausola: i dettagli

Sam Beukema vuole il Napoli, su questo non c'è dubbio. E ha diverse motivazioni. Il difensore del Bologna non ha ancora ricevuto convocazioni dalla Nazionale olandese, ma il commissario tecnico Ronald Koeman gli ha consigliato di alzare il livello della competizione dopo le ultime due stagioni al Bologna. Giocare nel Napoli di Conte, impegnato in Champions League e con l’obiettivo di difendere lo scudetto, potrebbe rappresentare un'opportunità decisiva per il suo sogno di indossare la maglia della nazionale.

Intanto il padre di Beukema e gli intermediari stanno lavorando per persuadere il Bologna a ridurre la richiesta di 30 milioni di euro più 7 di bonus presentata durante l'incontro con il Napoli. La valutazione di De Laurentiis, Manna e Conte si attesta sui 25 milioni, con la possibilità che questa cifra aumenti grazie ai bonus. Ma rimane una certa distanza con il Bologna, che deve destinare il 20% della vendita all'AZ Alkmaar, club dal quale Beukema è stato acquistato la scorsa estate.