Beukema, il Napoli non va oltre 30mln! Rai: guerra fredda col Bologna, giocatore dovrà spingere

vedi letture

Tra Napoli e Bologna non c'è ancora l'accordo per il trasferimento di Sam Beukema, sebbene i felsinei abbiano già annunciato il sostituto, ossia Martin Vitik, dallo Sparta Praga. Questo perché il club azzurro non intende superare i 30 milioni di euro come offerta. Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ne ha parlato a Rai News 24: "Fermezza, determinazione, coerenza e caparbietà. Il Napoli conferma anche sul mercato ciò che ha dimostrato sul campo. Il DS Manna ha un accordo con gli agenti di Beukema e intende farlo valere. L'offerta fatta al Bologna è ritenuta più che congrua: 30 milioni senza prestito, ma pagamento rateale legato alla durata del contratto del difensore olandese. Ma volendo De Laurentiis potrebbe pure accorciare rate e relativo ammortamento. Ma oltre non andrà.

Al limite si potrà aprire qualche falla sui bonus (più facili alcuni). Ma la base resta questa: 30 milioni, non 35 o giù di li. Tutto questo è stato comunicato anche all'entourage di Beukema, a cui spetta il successivo passo: convincere il Bologna ad accettare l'offerta campana. Il difensore ha tutto da perdere. Piazza inferocita con lui e suo erede già acquistato. Manna nel frattempo ha riattivato i ponti col Chelsea per Chalobah e ascoltato telefonicamente l'agente di Skriniar del PSG (prima di ritornare in Turchia spera di venire in Italia con Conte). Il Napoli non aspetterà Beukema in eterno. Guerra fredda, sì, ma Giovanni Manna ha il coltello dalla parte del manico perché ha l'accordo definitivo con l'entourage di Beukema".