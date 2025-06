Beukema-Napoli, da Bologna: 40mln o cifra più bassa e Raspadori

Napoli, Beukema primo obiettivo per la difesa: possibile offerta con Raspadori

Secondo l’edizione bolognese di Repubblica, il Napoli di Antonio Conte ha messo Sam Beukema in cima alla lista dei rinforzi per la difesa. Il club partenopeo sarebbe disposto a offrire circa 40 milioni di euro per accapararsi il centrale olandese, oppure una cifra inferiore inserendo il prestito di Giacomo Raspadori nella trattativa.

Il Bologna, però, non sembra intenzionato a cedere facilmente: con quattro competizioni da affrontare nella prossima stagione, l’amministratore delegato Fenucci ha dichiarato che il club punta a rafforzare la rosa piuttosto che sfoltirla. Oltre a Beukema, infatti, anche altri giocatori rossoblù sono finiti nel mirino di diverse società.