Ipswich-Cajuste, si tratta l'acquisto col Napoli: conferme dalla proprietà del club inglese

Jens Cajuste, centrocampista tornato al Napoli dopo la stagione in prestito all'Ipswich Town, potrebbe tornare in Inghilterra. Lo svedese ha chiuso la stagione tra i migliori nonostante la retrocessione dalla Premier alla Championship. Il classe '99 ha inizialmente faticato a ritrovare la forma fisica per via di un infortunio al ginocchio, ma ha poi mostrato il suo valore. Se il club fosse rimasto in Premier League, avrebbe avuto l'obbligo di riscatto a circa 10 milioni di sterline, ma ora il futuro del giocatore è incerto. Cajuste ha ancora tre anni di contratto con il Napoli.

Il presidente dell'Ipswich Town Mark Ashton ha confermato che sono in corso trattative tra le parti per valutare un possibile trasferimento a titolo definitivo, ma la decisione dovrà soddisfare tutte le parti coinvolte. Anche l'allenatore Kieran McKenna ha espresso apprezzamento per il giocatore, ma ha ammesso che c’è ancora molto lavoro da fare affinché il trasferimento si concretizzi. In un’intervista rilasciata a marzo, Cajuste aveva dichiarato di trovarsi bene in Inghilterra: "Sono una persona tranquilla, rilassata, e questo posto è perfetto per me". A riportarlo è il portale inglese Ipswichstar.