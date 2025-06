Rafa Marin in uscita: il Villarreal torna alla carica, si cerca la formula giusta

vedi letture

Il Napoli lavora sia in entrata che in uscita. Uno dei sicuri partenti, dopo le pochissime presenze in stagione, dovrebbe essere Rafa Marin. Secondo quanto riportato da El Periodico, il difensore spagnolo arrivato dal Real Madrid avrebbe già dato il suo assenso a un trasferimento al Villarreal, club che si era interessato già al nazionale Under 21 iberico e che potrebbe tornare alla carica durante il mercato estivo.

Resta però da sciogliere il nodo legato alla formula del trasferimento, che il Napoli dovrà valutare con attenzione. La trattativa è quindi aperta, ma ancora in fase preliminare, con i partenopei che cercano la soluzione migliore per il futuro del giovane centrale che ha ancora quattro anni di contratto con il club di De Laurentiis.