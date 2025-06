Pres. Galatasaray: "Osimhen resta? Spero di darvi buone notizie in settimana"

Sembra essere tramontata la pista araba per Victor Osimhen, l'attaccante di proprietà del Napoli ha detto no alla mega offerta ricevuta dall'Al-Hilal. Il nigeriano, dopo la stagione passata in prestito al Galatasaray, vorrebbe restare a giocare in Europa ed il club turco sembra essere ancora in corsa per acquistare il centravanti.

Intanto Dursun Ozbek, presidente del Galatasaray, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da Hurriyet.com: "Victor Osimhen rimane al Galatasaray, il suo affetto sarà il fattore più importante. Le trattative sono in corso. Speriamo di darvi buone notizie la prossima settimana".