Beukema-Napoli, Sky: stallo col Bologna, c’è una soglia psicologica

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha parlato delle trattative del Napoli : “E’ praticamente tutto fatto per Noa Lang, ma per scrivere i contratti il Napoli ci mette sempre un po’ in più agli altri club, poiché sono molto lunghi e c’è la parte relativa ai diritti d’immagine. Operazione da 25mln più 5 di bonus, si stanno limando i dettagli. Come già detto, per far quadrare tutta l’operazione anche il giocatore ha rinunciato ad una parte di soldi dello stipendio.

In attacco resta ancora il dualismo tra Lorenzo Lucca e Darwin Nunez, il Napoli continua a lavorare sia con l’Udinese che con il Liverpool. Passi in avanti nella trattativa con il Bologna per Sam Beukema. La prima richiesta che ha fatto il Bologna un paio di settimane fa era da 35mln, l’offerta del Napoli era da 24. C’è stato un passo in avanti significativo nella trattativa, perché intorno ai 30mln si può chiudere l’operazione. Il Napoli da quello che sappiamo è arrivato ad offrire 28mln, quindi le parti sono vicine. C’è la soglia psicologica del 30, a volte si ragiona tra società nel dire ‘Sotto ai 30mln non scendo’, oppure ‘Oltre i 30mln non ti do’. Siamo arrivati a questo punto di stallo fra il Napoli e il Bologna, ma immaginiamo che lo stesso Beukema, come già fatto da Lang, possa essere intervenuto per dire: ‘La mia voglia di andare al Napoli c’è, lasciatemi andare, è l’occasione della mia carriera’. Senza voler forzare ancora troppo la situazione, immaginiamo che con un altro po’ di diplomazia è una trattativa che può andare a chiudersi. Difficilmente abbiamo visto saltare trattative per 1-2 milioni di euro sulla base di 30.

Per la porta Milinkovic-Savic è un obiettivo sul quale il Napoli continua a lavorare, c’è sempre il riscorso della clausola da 19mln, c’è anche il Leeds. Il Napoli non valuta il giocatore quel prezzo, quindi si dovrà ragionare su cifre diverse. Intanto lo stesso Napoli e il Torino stanno ragionando su Cyril Ngonge per una cifra nettamente inferiore, tra i 7 e gli 8 milioni di euro”.