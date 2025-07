Pista saudita non tramontata per Osimhen, Sky: intanto la Juve spinge per Kolo Muani

La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato per rafforzare il proprio reparto offensivo. In attesa di capire se ci sarà un'apertura concreta da parte del Napoli per Victor Osimhen, la dirigenza bianconera ha intensificato i contatti con il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani.

L’obiettivo è impostare l’operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma al momento il PSG non ha aperto a questa possibilità, preferendo soluzioni a titolo definitivo o con obbligo. La trattativa è complessa ma non chiusa, e la Juventus resta vigile. Nel frattempo, si avvicina il primo colpo in attacco: Jonathan David sarà presto un nuovo giocatore bianconero. L’attaccante canadese, reduce da una stagione da 25 gol con il Lille, sosterrà le visite mediche venerdì, per poi firmare il contratto che lo legherà ufficialmente alla Juve.

Per quanto riguarda Victor Osimen, il nigeriano ha rifiutato la mega offerta dell’Al-Hilal per il momento, non sono esclusi nuovi rilanci da parte del club saudita. La verità è che Osimhen non voleva andare a fare il Mondiale per Club, un ulteriore rilancio dell’Al Hilal potrebbe cambiare il suo pensiero. A riferirlo ai microfoni di 'Calciomercato l'Originale', è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.