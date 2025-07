Ag. Lucumì: "Mai sentito il Napoli. Ma per altri giocatori sì"

A Stile TV è intervenuto Simone Rondanini, agente di Jhon Lucumi, difensore del Bologna: “Lucumì era anche nei piani del Napoli, la clausola è valida fino al 15 luglio? Credo di sì. In che squadra giocherà Lucumi nel prossimo campionato? Dove avrà la possibilità di crescere, può essere lo stesso Bologna o un’altra squadra. A Bologna ha avuto una bella evoluzione e ora bisogna capire quale sarà il suo prossimo passo. Lucumi è anche nel mirino di società importanti, ti risulta? Non mi piace parlare di altre squadre. Lui ha fatto un grande campionato, l’interesse di squadre come Inter e Juventus fa sempre piacere.

Molti calciatori del Bologna sono nel mirino di grandi società, il ricambio che ci sarà nella squadra a Lucumi preoccupa? L’anno scorso ci sono stati cambi, come Calafiori, Zirkzee…penso che la cosa più importante della squadra sia la direzione imposta dalla dirigenza con Di Vaio e Sartori che cercano sempre talenti forti, tanto sull’allenatore come sui giocatori. In ogni caso non penso ci sia nessun problema, lui è un ragazzo che vuole lottare e vincere, ha vinto una Coppa Italia e giocato la Champions Con Italiano lui ha completato il processo di crescita? Completamente, è stata un’evoluzione anche tattica, molto differente rispetto a Thiago Motta.

Il Napoli ha provato a chiamarti in questo periodo? Per Lucumi no, ho avuto diverse conversazioni con il Napoli su altri calciatori, ma mai accennato al discorso Lucumi. Un anno e mezzo fa avevamo parlato, ma recentemente no. Può darsi che la scelta sia caduta su Beukema per le caratteristiche. C’è qualche calciatore che seguo e che interessa al Napoli, ma sono situazioni solo potenziali. Possiamo dire che il Napoli mi ha contattato per sapere notizie su altri calciatori. In quale reparto? Di certo non l’allenatore, non mi piace mai entrare nei dettagli”.