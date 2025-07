Musah, ci pensano tre club inglesi. Ma al momento nessuna offerta formale al Milan

vedi letture

Yunus Musah è sempre più lontano dal Milan. Dopo due stagioni in rossonero, il centrocampista statunitense non rientra nei piani di Massimiliano Allegri, intenzionato a rifondare il centrocampo con profili più adatti alla sua idea di gioco. Oltre a Musah, anche Yacine Adli e Ismael Bennacer sono nella lista dei possibili partenti. Accantonato per ora l’interesse del Napoli, il futuro dell’ex Valencia sembra orientato verso la Premier League, campionato ideale per esaltare le sue caratteristiche atletiche e di corsa.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, West Ham, Wolverhampton e Nottingham Forest hanno mostrato interesse, anche se nessuna offerta ufficiale è ancora arrivata al Milan. Acquistato per circa 20 milioni di euro nell’estate 2023, Musah non ha mai trovato una vera continuità in maglia rossonera. Pur mostrando a tratti il suo potenziale, la sua discontinuità e difficoltà tattica lo rendono uno dei sacrificabili in vista del nuovo corso. Una cessione in Inghilterra rappresenterebbe una soluzione vantaggiosa sia per il giocatore che per il club, che potrebbe reinvestire il ricavato su profili più funzionali.