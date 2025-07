Ultim'ora Milinkovic-Savic, Tmw: incontro Napoli-Torino, si punta a sconto sulla clausola

In giornata c'è stato un incontro tra il Napoli e il Torino per parlare di Vanja Milinkovic-Savic, portiere che Antonio Conte ha messo in cima alle preferenze per la squadra della stagione prossima, al netto del rinnovo contrattuale di Alex Meret. C'è una clausola risolutoria da parte del Toro di circa 19,5 milioni di euro, ma la sensazione è che ci possa essere un discreto sconto: un accordo tra i 16 e i 17 milioni non è poi così peregrino, soprattutto con un accordo fra i pagamenti spalmati nei diversi anni. A riferirlo è Tuttomercatoweb.

Nei giorni scorsi il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, aveva parlato così della situazione di Milinkovic Savic, sempre più vicino all'addio. "Vanja ha fatto una stagione importante, io ho sempre creduto in lui e l'avevo preso già alla SPAL. Al Torino è cresciuto ed è maturato: vediamo cosa succederà nel corso del mercato, è normale che ci siano interessi per lui. Se dovesse rimanere, saremmo molto contenti. Noi abbiamo un contratto, è un giocatore importante e non ha manifestato la voglia di partire". Così Milinkovic Savic sembra più vicino all'addio. Per sostituirlo c'era l'idea Diouf, del Reims, anche nelle ultime ore c'è stato l'interessamento forte da parte del Nizza che, da par suo, potrebbe anticipare la concorrenza.