Da Torino: "Milinkovic-Savic slegato da Ngonge, non sta puntando i piedi per andare via"

vedi letture

Gianluca Sartori, giornalista del Corriere della Sera Torino, ha parlato così ai microfoni di Radio Napoli Centrale: “Situazioni Ngonge e Milinkovic-Savic? Sono due due situazioni, al momento, slegate. Ngonge è il preferito del Torino per rinforzare le proprie corsie offensive. Si parla di un affare tra i 6 ed i 7 milioni euro, poi di vedrà la formula. Il Torino vuole chiudere la settimana prossima, visto che inizierà il ritiro. Mentre Milinkovic-Savic ha una situazione più bloccata. Ha una clausola di 20 milioni ed il Torino, almeno fino a questo momento, non è incline ad accettare offerte minori. Lo stesso Vagnati non ha escluso la presenza del serbo, visto che quest’ultimo non ha detto apertamente di voler andar via

. Il Napoli è al lavoro per provare a strappare delle formule più convenienti per Milinkovic-Savic. Lo stesso Toro si sta guardando intorno per un possibile sostituto del serbo. Nelle prossime settimane si potrebbe anche sbloccare. Il Toro sta guardando diversi nomi: da Falcone a Caprile. Piaceva tanto Diouf che, però, è andato in una squadra francese. Non mi risulta che ci sia un accordo tra Milinkovic-Savic ed il Napoli, anche se c’è un gradimento di massima del giocatore che, però, non sta puntando i piedi per andare via”.