Beukema nel mirino di Manna: è reduce da due stagioni super

Dopo aver chiuso per Marianucci, classe 2004 dell'Empoli, il Napoli lavora all'arrivo di un nuovo difensore centrale per la prossima stagione con l'ormai certo ritorno in Champions League. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola con Solet dell'Udinese primo nome, ma non solo. "Manna sta lavorando forte per Solet ma non solo. Al Napoli piace molto anche Beukema, che viene da due annate super a Bologna e per cui ci vorrebbe un investimento pesante", si legge.

