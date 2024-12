Bijol commenta le voci sulle big: "Bello sentirle, voglio la Champions ma inutile parlarne"

"Sicuramente è bello sentirlo, ma nel calcio sappiamo che ci sono tante voci in giro, quindi finché non c'è qualcosa di concreto non c'è molto di cui parlare" a dichiararlo è Jaka Bijol, centrale difensivo sloveno dell'Udinese all'interno dell'ospitata a The Italian Football Podcast. Il giocatore è stato accostato anche al Napoli per il mercato di gennaio.

"Credo che l'Inter sia ancora la squadra più forte in Italia, contro la Lazio hanno dimostrato ancora una volta di essere pronta quando arrivano le grandi partite. In Europa spero vinca una delle squadre italiane e, se devo scegliere, dico Inter. Sicuramente ho l'ambizione di giocare in Champions League e Premier League, spero che ciò accada".