Bijol tra i nomi sulla lista di Manna: la richiesta dell'Udinese è alta

A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Jaka Bijol, difensore dell'Udinese, sarebbe uno degli obiettivi del Napoli per il mercato di gennaio, ma bisogna fare i conti con le richieste elevate dell'Udinese per il centrale. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"Il Napoli è pronto a regalare subito ad Antonio Conte almeno un difensore. C’è necessità numericamente di garantire delle alternative in difesa all’allenatore. Sullo sfondo c’è la trattativa con l’Udinese per lo sloveno Jaka Bijol (25 anni) che ha una valutazione di circa 20 milioni di euro ed è nel mirino anche di Inter (ma per l’estate) e Juventus (che però lo vorrebbe in prestito)".