Bild - Adeyemi-Napoli, a gennaio costa troppo: c’è il Chelsea per l’estate

vedi letture

Tra i nomi che il Napoli valuta per il dopo-Kvaratskhelia c'è anche Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, ma la concorrenza è importante perché il prodotto del sodalizio Red Bull è attenzionato anche dal Chelsea. Le ultime sul suo futuro arrivano da Christian Falk, giornalista del quotidiano tedesco Bild:

Il Chelsea è ancora in trattative per ingaggiare Karim Adeyemi (22) in estate dal Borussia Dortmund (contratto fino al 2027). Il Napoli è interessato a un trasferimento questo inverno, ma il Dortmund richiederebbe una cifra elevata. Un accordo è piuttosto improbabile".