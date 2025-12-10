Boga in uscita dal Nizza, Tmw: "È stato proposto anche al Napoli"

L'attaccante Jeremie Boga va verso l'addio al Nizza ed è stato proposto anche al Napoli: la notizia arriva dal portale Tuttomercatoweb. L'esterno offensivo, ex Sassuolo e Atalanta, dopo l'agguato subito da parte dei propri tifosi non ha più intenzione di rimanere in Provenza.

Nelle scorse ore l'intermediario l'ha proposto a Roma, Napoli e Fiorentina, ricevendo - almeno per ora - risposte interlocutorie. Il suo profilo però è interessante e non è detto che nei prossimi giorni la pista non si possa infiammare, soprattutto considerando che sarebbe disponibile a zero, oppure in prestito.