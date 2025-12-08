Non solo il centrocampista, Rai: se parte Mazzocchi può arrivare Norton-Cuffy

Novità di mercato in arrivo per il Napoli secondo Ciro Venerato sul sito di Rai News. Le notizie non sono positive per il centrocampo, dove a gennaio dovrà arrivare un rinforzo, ma al momento il club azzurro è ancora in alto mare. Il mediano è la priorità, ma non l'unica necessità nel prossimo mercato di riparazione.

Gli azzurri, infatti, potranno prendere un vice Di Lorenzo solo dopo aver trovato una nuova destinazione per Pasquale Mazzocchi, finora poco impiegato. Il nome più gradito resta Norton-Cuffy del Genoa, profilo seguito con attenzione anche dalla Juventus, che invece avrebbe scartato la pista Joao Mario. Il Napoli osserva e prepara le prossime mosse in vista del mercato invernale.